Orgullo local: una jugadora de básquet de la Sportiva va a la Selección Rosarina
Malena Chaile representará a la Selección Rosarina en el Torneo Interasociaciones, que se disputará en Cañada de Gómez del 19 al 21 de junio.
Malena Chaile, de la categoría Mini Femenina (U11) de la Sportiva es protagonista es la noticia deportiva local de la semana.
Luego de varios entrenamientos y evaluaciones, Malena fue seleccionada entre más de 40 jugadoras de los distintos clubes afiliados a la Asociación Rosarina de Básquet para integrar el plantel que representará a la Selección Rosarina en el Torneo Interasociaciones, que se disputará en Cañada de Gómez del 19 al 21 de junio.
“Este importante logro es el resultado de su esfuerzo, compromiso, dedicación y pasión por el básquet. Para nuestro club es una enorme satisfacción ver cómo nuestros jugadores continúan creciendo y alcanzando nuevos desafíos deportivos”, destacaron desde la institución roldanense.
“Felicitamos a Malena y a su familia por este merecido reconocimiento, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia que, sin dudas, será muy enriquecedora para su desarrollo deportivo y personal”, agregaron.