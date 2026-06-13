Orgullo local: una jugadora de básquet de la Sportiva va a la Selección Rosarina

Malena Chaile, de la categoría Mini Femenina (U11) de la Sportiva es protagonista es la noticia deportiva local de la semana.

Luego de varios entrenamientos y evaluaciones, Malena fue seleccionada entre más de 40 jugadoras de los distintos clubes afiliados a la Asociación Rosarina de Básquet para integrar el plantel que representará a la Selección Rosarina en el Torneo Interasociaciones, que se disputará en Cañada de Gómez del 19 al 21 de junio.

“Este importante logro es el resultado de su esfuerzo, compromiso, dedicación y pasión por el básquet. Para nuestro club es una enorme satisfacción ver cómo nuestros jugadores continúan creciendo y alcanzando nuevos desafíos deportivos”, destacaron desde la institución roldanense.

“Felicitamos a Malena y a su familia por este merecido reconocimiento, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia que, sin dudas, será muy enriquecedora para su desarrollo deportivo y personal”, agregaron.