San Jerónimo: El Porve moderniza sus instalaciones con vestuarios remodelados y nuevo gimnasio

El Club El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud concretó una nueva etapa de su plan de crecimiento institucional con la inauguración de importantes obras de infraestructura que apuntan a mejorar las condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo de sus actividades sociales.

Los trabajos realizados comprendieron una remodelación integral de los vestuarios, incluyendo tareas de impermeabilización, instalación de canaletas de desagüe, colocación de cielorrasos, incorporación de equipos de aire acondicionado, renovación completa de las duchas, colocación de pisos de cerámicos y porcelanatos, y mejoras en los materiales de frente.

Estas obras permitieron modernizar espacios fundamentales para la actividad diaria del club, brindando mayor comodidad, funcionalidad y mejores condiciones para deportistas, cuerpos técnicos y visitantes.

Además, la institución dejó habilitado un nuevo gimnasio dentro del campo de deportes, un espacio especialmente diseñado para complementar la preparación física de los jugadores y potenciar su rendimiento deportivo mediante entrenamientos específicos.

Desde la dirigencia destacaron que estas inversiones forman parte de un proyecto de desarrollo a largo plazo, orientado a consolidar el crecimiento de la entidad y adecuar sus instalaciones a las demandas actuales y futuras de la comunidad.

Con estas acciones, el club reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo, social e institucional, apostando al fortalecimiento de su infraestructura como herramienta fundamental para seguir creciendo y ofrecer mejores servicios a sus socios y deportistas.