Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija en Roldán a comienzos de 2020

Este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. La Fiscalía le atribuye a Sergio K. los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vinculo, abuso sexual simple agravado por el vinculo, en carácter de autor y en concurso real. Y solicita la pena de 14 años de prisión.

El tribunal está integrado por los Jueces de Primera Instancia Dres. Pinto, Becerra y la Dra. Aguirre.

La Fiscal, Agustina Fertitta, le atribuye haber abusado sexualmente de su descendiente menor de edad, hechos que sucedieron aproximadamente a fines del año 2019 o principios del 2020 en un domicilio de la localidad de Roldan.