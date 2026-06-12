Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija en Roldán a comienzos de 2020
La Fiscalía le atribuye haber abusado sexualmente de su descendiente menor de edad, y solicita una pena de 14 años de prisión. Los hechos sucedieron en un domicilio de la ciudad.
Este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó el Juicio Oral de la Fiscalía Regional 2. La Fiscalía le atribuye a Sergio K. los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vinculo, abuso sexual simple agravado por el vinculo, en carácter de autor y en concurso real. Y solicita la pena de 14 años de prisión.
El tribunal está integrado por los Jueces de Primera Instancia Dres. Pinto, Becerra y la Dra. Aguirre.
La Fiscal, Agustina Fertitta, le atribuye haber abusado sexualmente de su descendiente menor de edad, hechos que sucedieron aproximadamente a fines del año 2019 o principios del 2020 en un domicilio de la localidad de Roldan.