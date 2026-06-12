Con apenas 11 años, una gimnasta de la ciudad se consagró campeona entre más de 100 competidoras

La joven gimnasta roldanense Emma Nagnug, de 11 años, volvió a destacarse a nivel provincial al quedarse con el primer puesto en el Torneo Provincial de Gimnasia Artística que se desarrolló en la ciudad de Rosario y reunió a deportistas de distintos clubes de la provincia.

La atleta, que cursa sus estudios en la Escuela N° 1402 y reside en Tierra de Sueños 2, logró imponerse en su grupo y posteriormente alcanzó el mejor puntaje general de toda su categoría, superando a un total de 110 competidoras.

El resultado ratifica el gran momento deportivo que atraviesa Emma, quien transita apenas su segundo año de competencia oficial. Durante la temporada 2026 logró subir al podio en todos los torneos en los que participó, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la disciplina.

Detrás de cada presentación hay un importante esfuerzo familiar. Emma entrena tres veces por semana, acumulando alrededor de nueve horas de práctica, en una actividad que se sostiene principalmente con el acompañamiento de sus padres debido a que se trata de un deporte amateur.

Quienes la acompañan destacan que, al igual que durante 2025, la joven afronta la gimnasia artística con una gran disciplina y compromiso, características fundamentales en una actividad de alta exigencia física y técnica. Sin embargo, también resaltan que logra disfrutar cada entrenamiento y competencia junto a sus compañeras y amigas de Roldán, con quienes comparte el camino deportivo.

Tras este nuevo logro, la familia ya piensa en los próximos desafíos y trabaja con la expectativa de conseguir sponsors que permitan afrontar futuras competencias fuera del país, una meta que podría abrirle nuevas oportunidades de crecimiento deportivo.