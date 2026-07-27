Cuarto encuentro de asado a la estaca en Funes: tradición, fuego y un plan para toda la familia en Estancia Damfield

El próximo lunes 17 de agosto, feriado nacional, Estancia Damfield será sede del 4° Encuentro Funense de Asado a la Estaca, organizado junto a La Gauchada Asados.

Una jornada que rinde homenaje a una de las tradiciones más representativas de la cultura argentina e invita a disfrutar de un día al aire libre para toda la familia, desde las 10 de la mañana.

Las inscripciones para el Encuentro de Asadores continúan abiertas, con cupos limitados para quienes quieran demostrar su técnica, experiencia y pasión por el fuego. El momento más esperado llegará a las 13:00 horas, cuando el jurado evaluará las preparaciones y elegirá a los mejores asados de esta edición.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar durante toda la jornada de una feria de emprendedores, un amplio patio gastronómico con propuestas de comidas y bebidas, música, actividades recreativas y juegos inflables para los más chicos, en el entorno natural de Estancia Damfield. Una propuesta ideal para compartir el feriado entre amigos o en familia.

📍 Estancia Damfield – Funes

📅 Lunes 17 de agosto (feriado)

🕙 Desde las 10:00 h

🔥 4° Encuentro Funense de Asado a la Estaca

🤝 Organizan: Estancia Damfield y La Gauchada Asados

󰞽 Inscripciones para asadores: 341 363 4169 (cupos limitados).

🎟 Entrada libre y gratuita.