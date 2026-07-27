Empresa de energías renovables formó parte de una misión internacional en España

La empresa Suntech fue parte de una Misión Internacional sobre Transición Energética y Gestión del Agua, compartiendo jornadas de trabajo con instituciones, empresas y referentes que hoy impulsan algunos de los proyectos más innovadores de España.

Durante la misión recorrieron organizaciones como Fundación Metrópoli, Invest in Madrid, Las Rozas Innova, Grupo Dominion y Mercamadrid, donde conocieron de cerca experiencias vinculadas a eficiencia energética, innovación, sostenibilidad y desarrollo de infraestructura.

“Creemos que las mejores soluciones nacen de la experiencia, la capacitación y el intercambio de conocimientos”, destacaron y sumaron: “Todo lo que aprendemos tiene un mismo objetivo: seguir desarrollando proyectos cada vez más eficientes para empresas y comercios que buscan reducir sus costos energéticos y apostar por un futuro más sostenible”.