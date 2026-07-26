Club de la región pone la mira en Funes y Roldán para captar chicos que quieran jugar hockey

El Old Resian Club, una institución deportiva argentina de hockey sobre césped y rugby, con sede en la ciudad de Rosario, muy cerca y con fácil acceso desde Funes y Roldán, se encuentra en la búsqueda de chicos y chicas para robustecer su semillero de hockey.

El club compite actualmente en la Asociación de Hockey del Litoral, siendo la actividad una de las más importantes de la institución.

La búsqueda se orienta a chicos y chicas de la categorías escuelita (sub 12 -14 -16), que actualmente se encuentran compitiendo en los torneos de la AHL y plantel superior (de 17 – 18 años en adelante) que compiten en el Toreo Amistad de la AHL, tanto en reserva como en primera.