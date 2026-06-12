La EPE licita una obra multimillonaria para Roldán y en 15 días abren los sobres

El próximo viernes 26 de Junio se abrirán los sobres con las ofertas económicas de las empresas que hayan presentado sus propuestas para llevar adelante una obra importantísima para la ciudad de Roldán en materia energética: mejoras en la infraestructura eléctrica de media tensión en toda la localidad.

Los trabajos van de la mano con lo que viene anunciando la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez junto al intendente Daniel Escalante y la diputada Silvana Distéfano. En este caso la firma prevé un presupuesto oficial de $1.811.542.704,09 (pesos, mil ochocientos once millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuatro con 09/100, IVA incluido.), lo cual la convierte en una de las más importantes que se realizaron en la ciudad en los últimos tiempos.

Según se describe en los pliegos, la obra permitirá abastecer el crecimiento de la demanda tendencial y la extratendencial, disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones y mejorar el nivel de tensión a los usuarios roldanenses.

Tal como puede leerse en el documento público, la empresa adjudicataria deberá contratar la ejecución, con provisión de materiales, mano de obra y ensayos necesarios para la realización de las siguientes tareas:

ETAPA I:

1. Construcción de aproximadamente 1,0 Km de LAMT 33 kV con conductor 95/15 AlAc. (Paralelo a Camino de la Legua).

2. Construcción de aproximadamente 4,0 Km de LAMT 33 kV con conductor protegido 95/15 AlAc.

3. Tendido de aproximadamente 0,60 Km de LSMT 33 kV 3x1x185/50 mm2 Al/Cu – XLPE.

4. Construcción y montaje de tres (3) SETA 33/0,400-0,231 kV.

5. Montaje de 8 seccionadores tripolar.

ETAPA II:

6. Construcción de aproximadamente 4,3 Km de LAMT 33 kV con conductor protegido 95/15 AlAc.

7. Tendido de aproximadamente 2,7 Km de LSMT 33 kV 3x1x185/50 mm2 Al/Cu – XLPE.

8. Construcción y montaje de diez (10) SETA 33/0,400-0,231 kV.

9. Montaje de 9 seccionadores tripolar.

Asimismo, se establece que la empresa que resulte ganadora de la licitación deberá entregar la obra completa en un plazo de 420 días corridos.