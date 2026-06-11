Julián Álvarez y el heredero al trono: los sudamericanos que pueden brillar en el Mundial 2026

Sudamérica es el corazón del fútbol. Late al ritmo de la samba, la cumbia y el corrido. Mientras el mundo espera con ansias la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los ojos de millones no están puestos solo en las grandes figuras consagradas. Según las predicciones de los analistas de 1xBet, el Mundial 2026 será el escenario ideal para que una nueva generación brille. Jugadores con hambre de gloria, capaces de definir partidos y de reescribir la historia. ¿Quiénes son las estrellas sudamericanas que sus rivales van a seguir de cerca y temer?

Vinícius Júnior (Brasil)

El heredero al trono de los reyes y la gran esperanza de la selección Verdeamarela. Vinícius Júnior ya dejó atrás al gambeteador talentoso para convertirse en una máquina de hacer goles. Su velocidad por la banda izquierda y sus corridas características hacia el área destrozan cualquier defensa. Además, la sociedad que armó con Raphinha promete pulverizar todos los registros goleadores. Vini Jr. representa una nueva era. Si alguien puede llevar al pentacampeón a un sexto título, ese es él. El objetivo del extremo en Norteamérica es consagrarse como el principal candidato al MVP del torneo.

Moisés Caicedo (Ecuador)

Ecuador hizo unas eliminatorias brillantes, y Caicedo fue el cerebro y el motor de este equipo pragmático. Es la combinación perfecta entre potencia física, contundencia en la marca y criterio en los pases. Moisés es como un muro contra el que se estrellan los ataques de los grandes. El rendimiento de Caicedo en el mediocampo va a ser clave para saber si La Tri puede convertirse en la gran sorpresa del torneo. Este volante defensivo, capaz de lanzar un ataque con un solo toque, es uno de los jugadores a seguir más de cerca.

Julián Álvarez (Argentina)

Mientras todos buscan un nuevo héroe, Argentina ya encontró a la Araña. Álvarez es un jugador todoterreno: presiona como un mediocampista defensivo y mete goles como un verdadero nueve. A los 26 años, Julián ganó casi todo, pero su hambre de éxito está intacta. El Mundial 2026 es su oportunidad de salir de la sombra de sus grandes compañeros y demostrar que puede ser el arma principal de los campeones vigentes. Argentina necesita nuevos héroes.

Luis Díaz (Colombia)

La tormenta colombiana que juega con el corazón. Díaz es pura adrenalina por la banda. Sus gambetas en velocidad, sus cortes filosos hacia adentro y sus imparables remates de larga distancia hacen estallar las tribunas. Desde que llegó al Bayern Múnich, Luis se convirtió en uno de los delanteros más goleadores de Europa. Si los Cafeteros quieren pelear arriba, Díaz tiene que ser quien los lleve adelante con su capacidad de transformar cada ataque en una amenaza real.

Raúl Jiménez (México)

Jugar de local siempre tiene su peso extra, pero Jiménez está acostumbrado a la presión. Volvió de una lesión grave en la cabeza para convertirse en la punta de lanza de su selección. Raúl es un delantero fuera de lo común: alto, fuerte en el juego aéreo y con buena técnica en el piso. Jiménez puede definir de chilena y tiene instinto para hacer la diferencia en el área. Para México, es un símbolo de esperanza y experiencia. Sus duelos con los arqueros rivales podrían convertirse en la gran historia mexicana en el torneo.

Elegí a tus héroes

La historia no la hacen las estadísticas, sino los momentos que te dejan sin aliento. El Trofeo del Mundo va a dejar cientos de ellos, y las estrellas sudamericanas ocuparán un lugar central en cada uno.

Seguí los partidos del torneo más importante desde las tribunas o frente al televisor, alentá a tus favoritos y sentí la emoción que hará latir al planeta entero este verano. Para que la experiencia sea aún más apasionante, el sitio web de 1xBet tiene ofertas exclusivas y apuestas para el Mundial de Fútbol 2026. ¡Viví la emoción del juego con los mejores futbolistas del continente!