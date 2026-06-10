San Jerónimo: la novedosa campaña de arbolado público en la que la comuna involucra a los vecinos

La comuna de San Jerónimo lanzó una nueva campaña de mejora del arbolado público, en donde con una experiencia que se viene repitiendo en los últimos años, los vecinos interactúan con la comuna para sumar especies y cuidar de las mismas.

«Bajo el nombre ‘Vos lo cuidás, nosotros lo plantamos’ volvemos a repetir esta campaña que tanto resultados nos viene dando en los últimos años, un trabajo conjunto con los vecinos que nos permite seguir mejorando el arbolado público año a año, cuidándolo entre todos», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

La campaña inició el pasado 3 de junio, y la recepción de pedidos se extenderá hasta el 31 de julio, para posteriormente, y en función de los solicitado por los vecinos, sumados a los que necesite la comuna para ampliar el arbolado en los espacios públicos, se realizarán los pedidos y se procederá a la compra de los mismos, para luego, y bajo el control de un profesional, avanzar con el plantado.