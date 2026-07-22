Lágrimas, memes y el doblete de España: todo lo que hay que saber sobre el mayor torneo de fútbol de 2026

Todo gran torneo deja tras de sí historias que perduran más allá del resultado final. Este Campeonato del Mundo no ha sido una excepción, ya que nos ha dejado momentos dramáticos inolvidables, celebraciones emblemáticas y récords de los que se seguirá hablando durante años. Junto con 1xBet, los aficionados han vivido cada momento, y ahora es el momento de repasar los momentos más destacados del torneo.

Un emocionante partido inaugural

La tensión del partido inaugural del torneo, entre México y Sudáfrica, fue tan intensa que el árbitro se vio obligado a mostrar tres tarjetas rojas. Este encuentro se convirtió en el séptimo de la historia del Campeonato del Mundo en el que se expulsó a tres o más jugadores, y el primero en un partido inaugural.

Noruega nos ofrece el mejor espectáculo de aficionados y regala al mundo un icono de los memes

El “Viking Row” se ha convertido en un sello distintivo de los seguidores de la selección nacional de Noruega y se ha extendido más allá de los estadios: un flash mob que imita el remo ha invadido Times Square, las zonas de aficionados de todo el mundo e incluso el Parlamento noruego. Los jugadores también se han sumado a la iniciativa, tras su victoria sobre Brasil en octavos de final, Erling Haaland cogió un tambor y celebró el triunfo al más puro estilo noruego junto a miles de aficionados.

El delantero noruego también se ha convertido en toda una sensación en TikTok e Instagram. Su “modo vikingo” y sus divertidas expresiones faciales han dado mucho que hablar en todo el mundo y, gracias a su llamativa colección de bolsos, Erling ha sido nombrado uno de los principales iconos de la moda del mundo del fútbol en América.

Un portero de 40 años se convierte en el ídolo de millones de personas

Vozinha desempeñó un papel clave en el histórico pase de Cabo Verde a la fase eliminatoria y realizó una serie de paradas espectaculares en los partidos contra España y Argentina, ganándose el respeto de Lionel Messi. La actuación del portero impresionó tanto al mundo que sus seguidores en Instagram se dispararon de 50 000 a casi 30 millones.

“Purga” masiva de entrenadores

Marcelo Bielsa, Javier Aguirre, Sebastián Beccacece, Roberto Martínez y Ronald Koeman dimitieron de sus cargos inmediatamente después de que finalizara el torneo. Un tercio de los equipos participantes en la competición han cambiado de seleccionador en el último mes, mientras que la selección de Túnez lo ha hecho dos veces, Sabri Lamouchi fue destituido tras una abultada derrota ante Suecia en su primer partido, y Hervé Renard abandonó las Águilas de Cartago tras solo dos partidos en el torneo mundialista.

Un nuevo capítulo en la rivalidad entre Argentina e Inglaterra

El enfrentamiento de semifinales entre ambos equipos se saldó con una dramática victoria por 2-1 de La albiceleste, que trajo a la memoria el espectacular gol de Diego Maradona y la “Mano de Dios”, así como la expulsión de David Beckham en 1998. Además, la participación de Giuliano Simeone, hijo de Diego Simeone, añadió un toque simbólico adicional al duelo.

Las lágrimas de Ronaldo y la despedida de las leyendas

Una casa de apuestas ofreció a los aficionados la oportunidad de apostar sobre si Cristiano Ronaldo lloraría durante o después de uno de los partidos del torneo. Tras la derrota de Portugal ante España en octavos de final, se desató un acalorado debate: algunos afirmaban que el jugador había llorado, mientras que otros señalaban la falta de imágenes claras que lo confirmaran. Al final, estos últimos se impusieron en la disputa, ya que el astro portugués no pudo contener sus emociones.

El mundo también fue testigo de las lágrimas de Lionel Messi y Neymar; para ellos, la competición celebrada en Estados Unidos probablemente fue el último torneo mundial de sus carreras. Sus lágrimas no solo son un reflejo de sus emociones, sino también un símbolo de un cambio generacional en el fútbol.

Una final histórica

La final del torneo fue especial por varias razones. En primer lugar, España repitió el éxito de 2010, volviendo a proclamarse campeona del mundo y de Europa.

En segundo lugar, durante el descanso tuvo lugar el primer espectáculo oficial del descanso en la historia del Mundial de fútbol. Este reunió a varias estrellas de la música a la vez: Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Shakira, que actuó en el torneo más importante del mundo por cuarta vez en su carrera. La cantante ha superado así a su expareja, Gerard Piqué, que ha participado en tres Mundiales.

La final también tuvo su toque de magia. Tras el partido, los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de una coincidencia extraordinaria. Messi llevaba el dorsal número 19 cuando se tomó su famosa foto con el pequeño Lamine Yamal. Y, exactamente 19 años después, se enfrentaron en el campo, en un partido que se disputó el 19 de julio. Además, Yamal tiene ahora 19 años, y hay exactamente 19 días de diferencia entre los cumpleaños de ambos jugadores.

Puede que el torneo más importante haya terminado, pero la temporada de fútbol acaba de empezar. Nos esperan emocionantes enfrentamientos en las competiciones nacionales, así que sigue animando a tus equipos favoritos con 1xBet y forma parte del próximo capítulo de la historia del fútbol.