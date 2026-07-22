Histórica sanción en la Liga Cañadense: la primera división de Cremería no podrá jugar por tres años

La Asamblea de la Liga Cañadense decidió este martes la sanción para el Club Cremeria tras la muerte del policia en el marco de la final del torneo entre el equipo de Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

Por 38 meses no podrá jugar ni la 1era ni la 4ta división del club.

La votación se dio por 22 votos a favor y 2 en contra. Se trata de una sanción histórica: el único antecedente similar se dio años atrás con el club Williams Kemmis, el cual fue suspendido por dos años.