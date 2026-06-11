La escuela Héroes de Malvinas estrenó nombre y recibió $7 millones: a qué serán destinados

La Escuela N° 1399 celebró sus primeros diez años de vida con un emotivo acto protocolar que reunió a toda la comunidad educativa y estuvo marcado por importantes anuncios, reconocimientos y homenajes. En el marco de la celebración, la institución recibió $7.057.000 correspondiente al Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), otorgados por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, gestionados a través de la Municipalidad de Roldán.

Del acto participaron el intendente de la ciudad, Daniel Escalante; la diputada provincial Silvana Di Stefano; la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember; concejales locales, y autoridades del Ministerio de Educación, además de docentes, alumnos, familias y vecinos.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el descubrimiento de la placa que oficializó el nuevo nombre de la institución: “Héroes de Malvinas”. La denominación fue elegida mediante un proceso participativo que involucró a toda la comunidad educativa, permitiendo que familias, docentes y estudiantes eligieran con su voto entre las opciones propuestas. La ceremonia contó además con la presencia de veteranos y excombatientes de Malvinas, quienes recibieron el reconocimiento y el afecto de todos los presentes.

Durante el acto, Escalante hizo entrega formal de los fondos FANI por un total de $7.057.000, recursos que serán destinados a trabajos de restauración edilicia, incluyendo la reparación de rejas y mejoras en distintos sectores del establecimiento.

Como parte de las celebraciones, también se llevó a cabo la inauguración oficial de dos nuevas aulas construidas a través del programa provincial ‘Mil Aulas’. Si bien estos flamantes espacios ya estaban siendo utilizados por los alumnos para el dictado de sus clases diarias, la jornada festiva brindó el marco ideal para realizar el tradicional corte de cintas y dejar las instalaciones formalmente presentadas ante toda la comunidad educativa.

Por su parte, la diputada provincial Silvana Di Stefano obsequió banderas argentinas y una placa declarando de interés los festejos por el décimo aniversario de la escuela, en nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe: “Hoy es un día de celebraciones y festejos, y seguimos construyendo una Santa Fe con presente y futuro en todo el territorio”, señaló la legisladora.

Al respecto, el intendente Daniel Escalante expresó: “Hoy es un día muy especial porque celebramos los primeros diez años de una institución que ha crecido junto a su comunidad y que se ha convertido en un espacio fundamental para la educación de cientos de niños y niñas. Que la escuela lleve desde ahora el nombre de ‘Héroes de Malvinas’ es un homenaje cargado de significado, que mantendrá viva la memoria, el compromiso y los valores que nos unen como argentinos. Además, estos aportes para mejoras edilicias son una muestra más del trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para seguir fortaleciendo la educación pública”.

La celebración contó además con la participación artística del Ballet “Siempre Amor por Malvinas”, las interpretaciones musicales de Allegra Milessi y Vera Piccini, y distintas propuestas preparadas por los alumnos especialmente para la ocasión.

Los festejos por el décimo aniversario continuarán durante todo el mes con actividades destinadas a los estudiantes, reafirmando el sentido de pertenencia y el afecto a la institución.