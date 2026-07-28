Condenaron a 12 y 8 años de prisión a los policías acusados de abuso sexual a una menor en Roldán

Condenaron a dos hombres por abusar sexualmente de una víctima menor de edad en zona de Ruta A012, mientras cumplían funciones en la policía.

Este martes, en el Centro de Justicia Penal de Rosario finalizó el juicio de la Fiscalía Regional 2. El tribunal unipersonal a cargo del debate, Juez de primera instancia Dr. Aliau, resolvió condenar a Lautaro A. de 28 años a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones.

También condena a Ricardo P. de 28 años, a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por partícipe primario.

El comienzo de juicio tuvo lugar el 20 de julio pasado, donde la Fiscalía solicitó la pena de 12 años de prisión para ambos acusados.

La Fiscalía le atribuyó el 3 de marzo de 2023 aproximadamente a las 3am en zona de la Ruta A012 entre Carlos Gardel y Los Nogales de la ciudad de Roldan, los acusados, ambos cumpliendo funciones en la policía de la Provincia de Santa Fe, se encontraban circulando un un móvil oficial, siendo Ricardo P. quién manejaba y Lautaro A. estaba como escolta; en esa circunstancia se encontraron con la víctima, menor de edad, quien caminaba por la mencionada vía. Seguidamente detuvieron su marcha y Ricardo P. le hace unas preguntas; luego le manifiesta si necesitaba regresar a su domicilio por lo que que la misma respondió afirmativamente. Lautaro A. descendió del vehículo e hizo lugar en el espacio de atrás y hace subir a la víctima. Trasladaron el móvil hacia la banquina, apagaron las luces, y Lautaro A. pasó al asiento posterior y utilizando la fuerza abusó sexualmente de la misma. El accionar fue interrumpido por una llamada radial por lo que Lautaro A. regresó al asiento delantero y trasladaron a la damnificada hacia su domicilio bajo amenazas de no contar lo acontecido.

Los demás datos en relación a cómo ocurrieron los hechos y la identidad de la víctima se mantienen en reserva para salvaguardar su integridad.