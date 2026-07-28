Llegaron aportes y el Jardín de Tierra de Sueños 3 sumará nuevos equipos de aire acondicionado

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, y la diputada provincial Silvana Di Stefano, acompañados por la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, entregaron un aporte de 2.551.563 pesos correspondiente al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), del Ministerio de Educación de Santa Fe, destinado al Jardín de Infantes N° 359 de la ciudad.

Los recursos serán utilizados para la compra de dos equipos de aire acondicionado frío-calor, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios educativos y brindar mayor confort a la comunidad educativa.

Además, durante el mes de julio se otorgó un aporte adicional de 800 mil pesos destinado a afrontar los costos de instalación de los equipos.

“Seguimos acompañando a las instituciones educativas de nuestra ciudad, porque sabemos que invertir en las escuelas y jardines es también invertir en el presente y el futuro de nuestros chicos”, destacó Escalante.

Desde la Municipalidad destacaron trabajando junto a las instituciones de la ciudad y el gobierno de la provincia de Santa Fe, para fortalecer la infraestructura y acompañar las necesidades que surgen en cada comunidad educativa.