Organizan en Roldán una nueva jornada gratuita de chequeo integral para personas de 36 a 75 años

La Municipalidad de Roldán, a través del programa «Agendá Salud» y en articulación con la Agencia de Control del Cáncer del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, llevará adelante una nueva jornada gratuita de chequeo integral de salud, destinada a personas de entre 35 y 75 años.

El objetivo de la propuesta es promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a controles médicos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población adulta.

La actividad se desarrollará el martes 4 de agosto, de 8 a 12, en el Centro de Salud Beaudrix, ubicado en la intersección de Almirante Brown y Gálvez, de la ciudad de Roldán.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a:

– Control de presión arterial

– Control de glucemia

– Peso y talla

– Vacunación

– Clínica médica

– Cardiología

– Ginecología

– Odontología

– Consejería en salud masculina

– Consejería en alimentación saludable

Asimismo, se llevarán adelante estrategias de prevención y detección temprana de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de colon.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados anotarse con anticipación para asegurar su lugar.

La inscripción podrá realizarse en Administración del Centro de Salud Beaudrix, o comunicándose al 341 609 6757 (solo llamadas).