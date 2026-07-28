Es un buen momento: Sportsman y el CCUP jugarán el clásico de Roldán en la liga Cañadense este domingo

Este domingo volverá a jugarse el clásico de Roldán en la liga Cañadense. Sportsman recibirá al Centro Cosmopolita por la segunda fecha del torneo, luego de un comienzo con derrota para ambos en la primera jornada. El partido comenzará a las 15 horas, minutos después de que finalice el juego de la Reserva.

Es el tercer enfrentamiento entre los clubes roldanenses desde que ambos volvieron a la liga regional. El primero se jugó en la localidad de Correa, donde ganó el CCUP 1-0, y el segundo se disputó en la cancha del Tanque, con empate 0-0. Para la Cebra será el primer derbi en su cancha, luego de reacondicionar el césped. «Nos preparamos con entusiasmo. Ojalá sea una fiesta para la ciudad, sin violencia ante todo», contaron desde Sportsman a El Roldanense.

Si bien la reunión organizativa entre las partes y el área de seguridad municipal tendrá lugar este martes, se espera que cada parcialidad cuente con 600 entradas a disposición. Es la misma cantidad que se acordó en mayo pasado, la última vez que ambos equipos jugaron entre sí.