Roldanenses de pura cepa apostaron por un nuevo instituto médico y abrieron las puertas en pleno centro de la ciudad

Tras más de un año de trabajo desde la génesis del proyecto, y luego de restaurar y modernizar una antigua casa del casco urbano, el pasado 20 de julio abrió sus puertas el Centro Médico Met+ Salud Integral Roldán. El instituto está ubicado por calle Entre Ríos al 763, tiene seis consultorios y una gran variedad de especialidades médicas. La apertura se dio por la alianza entre un emprendedor local y un reconocido profesional de la salud que reside en Rosario, con la ilusión de generar un nuevo espacio de atención para las familias de la ciudad.

“Compramos esta propiedad a través de la recomendación de una amiga de la familia. La arquitecta Mariana Sánchez nos comentó que en esta parte de la ciudad existía la necesidad de una institución médica. Ella nos abrió los ojos y así fue que arrancamos”, contó Alejandro, uno de los impulsores del proyecto, a El Roldanense. “Hace un mes terminamos la edificación. Este lugar era una casa antigua de una familia muy conocida de Roldán. Pudimos hacer un baño general, otro para personas discapacitadas y así cumplir con las normas del Colegio Médico”, resaltó.

Alejandro y Damián, su socio, se aliaron con Javier Beger, coordinador médico del instituto. “Estamos en la primera etapa. La parte asistencial comenzó hace pocos días. Tuvimos la aprobación del Colegio a mediados de mes y de a poquito nos estamos afianzando”, describió. “Es un muy buen proyecto para la ciudad y la zona. Siempre está bueno tener una buena atención de salud y de acceso rápido en el lugar donde uno vive. La gente prima mucho la cercanía. Esto habla de cómo está creciendo Roldán”, profundizó.

Met+ tiene cinco consultorios en su planta baja, otro en el primer piso y un gimnasio, además de un amplio estacionamiento. Atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas sin interrupciones, posee generador y cuenta con especialidades médicas derivadas de la clínica tradicional. A saber: un médico clínico, otro generalista, cardiología, pediatría, psiquiatría, traumatología tanto infantil como para adultos, ginecología, dermatología, medicina estética, neurología, fisiatría y medicina del deporte, ecografía, gastroenterología y cirujano general.

En paralelo, también incorporaron profesionales que no son esencialmente médicos, pero sí “son necesarios para brindar una atención integral”. Por ejemplo, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, nutricionistas y más, como estética o cosmiatría. Además, la parte posterior del centro puede dividirse en dos. Por un lado, la rehabilitación desde el área kinesiológica. Por el otro, la posibilidad de que acuda cualquier persona o un deportista federado que busque realizar alguna actividad física bajo supervisión o control personalizado.

El centro cuenta, además, con una sala de enfermería que trabaja tres veces por semana. “La idea es que allí se brinden atenciones programadas en cuestiones frecuentes que derivan de consultas con profesionales”, explicó el coordinador. “Esto es colocación de inyectables, curación de escaras o heridas quirúrgicas, colocación de medicación por vía endovenosa, medición de signos vitales y control de azúcar en sangre para personas diabéticas. Son cuestiones que eran difíciles de encontrar en la ciudad por fuera del SAMCO”, añadió.

La ubicación del nuevo instituto, situado en el centro de la ciudad, fue un factor clave para su apertura. “Es una pata muy importante, uno de los puntapiés que nos hizo avanzar en este proyecto dedicado a la medicina. El lugar tiene fácil acceso”, pronunciaron. Y un detalle que ambos socios ponderaron es que la mayoría de los trabajadores del lugar son vecinos de la ciudad. “Se han sumado con muchas ganas, son más los de acá que los que llegan desde afuera, y eso creo que aporta mucho para el formato del proyecto”, puntualizó Javier.

“Soy cuarta generación de roldanenses. Estoy orgulloso de aportar mi granito de arena a Roldán en un proyecto de salud que es para todos. Tengo todas mis fichas puestas aquí, mi idea es que crezca y sea una ciudad modelo y linda para vivir”, expresó Alejandro. “Sin desmerecer lo que estamos acostumbrados a ver en la ciudad, dimos un salto de calidad en infraestructura. Queremos que sea un espacio amigable en el que la gente se sienta cómoda. No buscamos que sea accesible para solo un sector, sino que esté abierto y que los vecinos vengan”, aseguró.