Hace nueve años preparan carameleras para repartir en Merenderos de Roldán por el Día del Niño y piden ayuda
Marcelo y Raquel son conocidos en la ciudad por esta labor que de una manera completamente desinteresada realizan cada año. En la nota, los datos para colaborar.
Marcelo y su esposa Raquel, vecinos de barrio Las Tardes están preparando como hace 9 años con muchísimo amor los golosineros que entregarán a los chicos de los merenderos de Roldán para el Día del Niño.
Ellos son sordos (motivo por el cual la vecinal del barrio ayuda con la difusión de lo que hacen) y realizan cada bolsita completamente a mano, dedicando muchas horas para que cada niño reciba un regalo especial.
Este año nuevamente necesitan colaboración para poder llenarlas con golosinas.
Podés ayudar de dos maneras: donando golosinas o con una colaboración de dinero, que será destinada exclusivamente a la compra de golosinas.
Si querés colaborar, comunicate con:
📱 Raquel (hermana de marcelo)– 341 325-9532.
ALIAS: RAQUEL.MAURO (Banco Galicia)