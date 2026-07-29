Un IPhone 17, un Smart TV y una PlayStation 5: Sportsman lanzó un bono con grandes premios para acondicionar su nuevo predio

Con el objetivo de realizar las obras proyectadas en el predio Nazaret, Sportsman lanzó un bono contribución que ya está disponible y se puede comprar en la sede del club. Tiene un valor de $20.000 de contado, y también se puede pagar a través de cuatro cuotas de $7.000 cada una.

La iniciativa presenta grandes premios como un IPhone 17, un televisor Smart TV y una PlayStation 5. El sorteo se hará en diciembre, cuando el club realice la tradicional fiesta de fin de año con la entrega de trofeos.

El nuevo espacio, ubicado en Juan José Paso y Avellaneda, fue cercado en su totalidad hace poco tiempo y estará destinado al fútbol masculino y femenino del club. Allí, la comisión directiva de la Cebra planea hacer la obra de iluminación y construir una cancha de 11 y dos de 7 que estarán en espejo con la de mayor dimensión.