AFA falló a favor de Atlético Carcarañá y ordenó revisar la sanción de 38 meses sin jugar

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió a favor del Club Atlético Carcarañá en el planteo presentado contra la sanción dispuesta por la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Cañadense de Fútbol.

La resolución, publicada en el Boletín Nº 6947 de la AFA y fechada el 15 de septiembre de 2026, declaró procedente el recurso extraordinario de nulidad impulsado por la institución de Carcarañá. De esta manera, quedó sin efecto la decisión mediante la cual el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior había rechazado sin tratamiento la apelación del club.

El conflicto se originó tras los graves hechos registrados el 28 de junio de 2026, una vez finalizado el partido entre Atlético Carcarañá y Sportivo Atlético Club, correspondiente a la revancha de la final del Torneo Apertura de la Liga Cañadense.

Como consecuencia de lo sucedido, la Asamblea General Extraordinaria de la Liga resolvió suspender durante 38 meses la afiliación de las divisiones Primera y Cuarta del fútbol mayor masculino de Atlético Carcarañá. Además, le aplicó una multa equivalente al valor de 3.000 entradas.

La institución sancionada apeló la medida ante el Tribunal de Disciplina del Interior. Sin embargo, ese organismo rechazó inicialmente el recurso al considerar que no tenía competencia para intervenir.

Ahora, el Tribunal de Apelaciones de la AFA determinó que la vía utilizada por Atlético Carcarañá era la correcta. En sus fundamentos, sostuvo que la Asamblea Extraordinaria de la Liga actuó como un órgano jurisdiccional de primera instancia al aplicar la sanción y desplazar al tribunal disciplinario natural.

La resolución también remarcó la necesidad de garantizar el derecho de defensa y el principio de doble instancia, que permite que una decisión sea revisada por un órgano superior.

Por este motivo, el Tribunal de Apelaciones ordenó que el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior tome intervención y analice el recurso presentado por Atlético Carcarañá contra la sanción de la Liga Cañadense. También dispuso el reintegro total del arancel abonado por el club.

La decisión no anula, por el momento, la suspensión de 38 meses ni la multa de 3.000 entradas. Lo que establece es que la apelación deberá ser tratada y resuelta, abriendo una nueva instancia en el conflicto disciplinario.