Sol Chianelli brilló en San Juan y ahora va por la Copa Mundial en Estados Unidos

Sol Chianelli volvió a destacarse a nivel nacional tras una sobresaliente participación en el campeonato disputado en San Juan, donde se consagró campeona y subcampeona nacional.

En la modalidad Libre, la deportista obtuvo el subcampeonato y logró posicionarse dentro del Ranking Nacional de la categoría Juniors WS, quedando ubicada entre las mejores patinadoras de Argentina.

Luego de este importante resultado, Chianelli afrontará un nuevo desafío internacional. El próximo 16 de septiembre viajará rumbo a Chicago, Estados Unidos, para participar de la Copa Mundial de Figuras Obligatorias.

La competencia se desarrollará entre el 16 y el 22 de septiembre y reunirá a destacadas representantes de diferentes países. Allí, la patinadora buscará dejar nuevamente su huella y representar al país en uno de los certámenes más importantes de la disciplina.