De la comisaría a la Unidad Penitenciaria: trasladaron presas de Roldán a Rosario

En cumplimiento de la Orden Operacional N° 2394/26, la Unidad Regional XVII de San Lorenzo realizó en la mañana de este jueves 11 de septiembre el operativo de extracción y traslado de detenidas.

El procedimiento comenzó a las 08:30 horas y tuvo como origen la Comisaría 7ma. de San Lorenzo, desde donde fueron trasladadas 15 mujeres que se encontraban alojadas en dependencias de San Lorenzo y Roldán.

El destino final fue la Unidad Penitenciaria Sub 2 (ex-order) de la ciudad de Rosario, donde quedaron alojadas a disposición de la justicia.

El operativo fue supervisado por la Jefatura de la Unidad Regional XVII y se desarrolló sin novedades.

El operativo estuvo a cargo del Sr. Jefe de la Unidad Regional XVII San Lorenzo, Director de Policía Víctor Rivero, y estuvieron presentes el 2.º Jefe de Unidad Regional, Subdirector de Policía Daniel Vázquez; Jefe de AUOP, Subdirector Mauricio Nowichi; Jefe de División Operaciones Policiales, Subdirector Roberto Fontana; Jefe de Agrupación Cuerpos, Subdirector Iván Castaño; Inspector de 1.ª Zona, Subdirector Héctor Piccirillo; GOT, Comando Central y Jefe de Comisaría 7ma. Se afectaron los móviles policiales N.º 9210 (GOT), 10505 (GOT), 12153 y 12987 (Cría. 7ma).