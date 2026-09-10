Buscan a un joven de Roldán que se fue de su casa el martes y aun no regresó

Familiares y allegados buscan a Milton Alexis Oris, un joven de 23 años que se retiró de su domicilio ubicado en Roldán el martes a las 6 de la mañana a bordo de una bicicleta, con destino a Funes y luego a la ciudad de Rosario. Desde ese momento, no responde su teléfono celular y se desconoce su paradero.

Según la información aportada, Oris es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,85 metros, tiene tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones. Posee un tatuaje en el lado derecho del cuello y tatuajes en ambos brazos.

Al momento de retirarse vestía una gorra negra tipo visera, con un detalle blanco en la parte delantera; campera inflable negra; jeans azules con bolsillos laterales y zapatillas negras. Se trasladaba en una bicicleta tipo playera de color azul y llevaba una mochila roja con pertenencias personales y su DNI.

La denuncia por su desaparición fue radicada este jueves 10 de septiembre a las 9:30 en la Comisaría Sexta de la ciudad.