Comienzan las actividades del Roldán Future Pro con dos torneos amateurs

En el marco de la llegada del Roldán Future Pro (que tendrá lugar del 8 al 15 de Noviembre), la ciudad comienza a vivir el clima de tenis con dos competencias amateurs que se desarrollarán durante octubre y estarán abiertas a jugadores de diferentes categorías.

La propuesta busca ampliar el alcance del torneo y generar una participación activa de la comunidad tenística, como previa a la competencia profesional que se disputará del 8 al 15 de noviembre.

El primer torneo será de singles, los días 3 y 4 de octubre, con categorías Damas B, C y D y Caballeros A, B y C.

Una semana después, los días 10 y 11 de octubre, será el turno del torneo de dobles, con categorías Damas A, B y C y Caballeros A, B y C.

Ambas competencias se disputarán bajo formato de zonas, con partidos a tres sets: los dos primeros mediante super tie-break a 10 puntos y, en caso de ser necesario un tercer set, se jugará a 7 puntos, siempre con diferencia de dos.

Las actividades tendrán como sedes CECA Tenis y Schwank Padel & Tennis Center.

Además de la competencia deportiva, los participantes podrán disfrutar de premios, sorteos y una mesa saludable, sumando diferentes propuestas para acompañar la jornada.

Un torneo con beneficios especiales

La inscripción a los torneos incluye la remera oficial del Roldán Future Pro y permite acceder al UBERWINDEN One Point Future Slam, una competencia especial con un premio de $1.000.000.

Las inscripciones y consultas se realizarán a través de los canales oficiales del torneo.

De esta manera, el Roldán Future Pro comienza a generar actividades en la ciudad antes de su competencia profesional, con el objetivo de que el tenis sea protagonista durante todo octubre y noviembre.