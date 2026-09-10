La mejor impresión: un taller gráfico de Roldán fue elegido para trabajar dentro de los Juegos Suramericanos 2026

Con más de tres décadas en el rubro, la marca roldanense Taller Gráfico MR recibió hace pocos días una gran noticia. Su firma fue seleccionada para ser parte de los Juegos Suramericanos 2026, el inmenso evento deportivo que se hará durante el mes de septiembre en tres sedes de la provincia: Rosario, Rafaela y Santa Fe. Desde que recibieron el llamado de la organización, las máquinas de la imprenta no cesaron de trabajar y de producir, realizando banners y carteles que llevan el logo de cada deporte y el sello del certamen, cuyo inicio es inminente.

“Somos una empresa familiar que brinda sus servicios en Roldán desde hace 33 años. En todo este tiempo fuimos actualizando nuestra forma de trabajo de acuerdo a las necesidades y demandas de un mercado cada vez más amplio”, describió Maricel, una de las titulares de la imprenta junto a su esposo Horacio, en diálogo con El Roldanense. “La oportunidad de participar de la licitación para ingresar como proveedores en la organización de los XIII Juegos Suramericanos nos llegó a través de contactos que hicimos por nuestra trayectoria en la provincia”, afirmó.

Taller Gráfico MR tuvo un marcado crecimiento en la ciudad y su zona de influencia durante los últimos años. Tanto es así que, desde hace un tiempo, sus responsables forman parte del equipo de trabajo de Calle Recreativa en Rosario. “Haber sido seleccionados es un reconocimiento a la experiencia y a nuestro posicionamiento en la relación costo y calidad de producto”, señaló ella. “Sobre todo, pone en valor la calidad y variedad de propuestas que nuestra diseñadora, Yanina Marinelli, planifica y crea para que cada cliente sea atendido de forma personalizada”, destacó.

Ser parte de los Suramericanos brinda visibilidad a la variedad de servicios que ofrece el taller en torno a diseño gráfico, merchandising, packaging, impresión oﬀsset y digital, plotter, DTF UV, DTF textil y cartelería en todos sus formatos. “Venimos haciendo cosas muy lindas. Esta vez se trata de un evento súper importante, y que participemos desde Roldán para nosotros es un orgullo. Estamos muy contentos con lo que realizamos”, pronunció, mientras de fondo sus herramientas continuaban trabajando para llegar a tiempo con cada impresión.

“En los Juegos, la empresa tiene a su cargo la realización de material deportivo de cada disciplina, indumentaria, banderas, cartelería en PVC, banners, totem, stickers y señalética para cada sede”, enumeró con orgullo Maricel. “Con esta participación vamos solidificando la presencia de nuestra marca en el mercado. Formar parte de la identidad visual del evento con nuestros productos es el resultado de mucho esfuerzo, organización, compromiso, responsabilidad y creatividad de un equipo de profesionales que crece día a día”, resaltó.