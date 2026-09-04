De Roldán al mundo: Nawi participó de dos exposiciones en Brasil para seguir a la vanguardia en la fabricación de piscinas
Representantes de la fábrica de piletas de fibra de vidrio con sede en la ciudad fueron invitados por proveedores para conocer las principales tendencias del mercado.
Mantenerse actualizado en materiales, procesos y diseño es la pieza fundamental de cualquier industria que quiera seguir siempre a la vanguardia en su sector. Así lo entienden los titulares de Nawi, la fábrica de piscinas de fibra de vidrio que tiene sede en Roldán y que es líder en su segmento, y por eso durante agosto participaron de dos ferias internacionales.
La primera fue la Expolazer & Outdoor Living que reunió del 11 al 14 de agosto a los principales referentes del mercado de piscinas, spas, bienestar y espacios exteriores de América Latina. En su 25° edición, el evento juntó a fabricantes, diseñadores, arquitectos y profesionales del sector en el Distrito Anhembi de São Paulo.
“Fuimos a ver las tendencias del sector. Automatización, nuevas tecnologías, materiales innovadores, soluciones de eficiencia energética, todo lo que el mundo de las piscinas tiene para mostrar en 2026”, contó a El Roldanense Tomás Alberdi, uno de los titulares de la firma.
“Volvimos con ideas, contactos y la confirmación de algo que ya sabíamos: el mercado de piscinas en Argentina tiene un enorme potencial y Nawi está bien posicionada para aprovecharlo y seguir creciendo de la mano de las últimas innovaciones del rubro tanto en la fabricación como en el diseño”, agregó.
En tanto, a fines de mes fueron parte de una comitiva que visitó la Feiplar & Feipur 2026 en San Pablo, una feria con expositores especializados en materias primas para fabricación.
“Estamos analizando el año que viene viajar a China para seguir ampliando los horizontes y siempre buscando las últimas novedades que nos permitan continuar creciendo”, destacaron.