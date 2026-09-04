De Roldán al mundo: Nawi participó de dos exposiciones en Brasil para seguir a la vanguardia en la fabricación de piscinas

Mantenerse actualizado en materiales, procesos y diseño es la pieza fundamental de cualquier industria que quiera seguir siempre a la vanguardia en su sector. Así lo entienden los titulares de Nawi, la fábrica de piscinas de fibra de vidrio que tiene sede en Roldán y que es líder en su segmento, y por eso durante agosto participaron de dos ferias internacionales.

La primera fue la Expolazer & Outdoor Living que reunió del 11 al 14 de agosto a los principales referentes del mercado de piscinas, spas, bienestar y espacios exteriores de América Latina. En su 25° edición, el evento juntó a fabricantes, diseñadores, arquitectos y profesionales del sector en el Distrito Anhembi de São Paulo.

“Fuimos a ver las tendencias del sector. Automatización, nuevas tecnologías, materiales innovadores, soluciones de eficiencia energética, todo lo que el mundo de las piscinas tiene para mostrar en 2026”, contó a El Roldanense Tomás Alberdi, uno de los titulares de la firma.

“Volvimos con ideas, contactos y la confirmación de algo que ya sabíamos: el mercado de piscinas en Argentina tiene un enorme potencial y Nawi está bien posicionada para aprovecharlo y seguir creciendo de la mano de las últimas innovaciones del rubro tanto en la fabricación como en el diseño”, agregó.

En tanto, a fines de mes fueron parte de una comitiva que visitó la Feiplar & Feipur 2026 en San Pablo, una feria con expositores especializados en materias primas para fabricación.

“Estamos analizando el año que viene viajar a China para seguir ampliando los horizontes y siempre buscando las últimas novedades que nos permitan continuar creciendo”, destacaron.