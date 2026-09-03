Con concesionario oficial en la ciudad, desembarca en Roldán una marca de autos de origen chino

Roldán suma una nueva propuesta al mercado automotor. Maxus, una marca de vehículos de origen chino con presencia internacional, llega a la región de la mano de Axus Automotores, que se convertirá en su concesionario oficial.

La llegada de Maxus representa una nueva alternativa para quienes buscan una pickup, un vehículo familiar o una unidad para trabajo, con una propuesta que combina diseño, tecnología, seguridad y equipamiento.

Uno de los grandes respaldos de la marca es que Maxus forma parte de SAIC Motor, uno de los principales grupos automotrices de China. Este respaldo también se refleja en la estructura de atención y servicio que acompañará a los vehículos una vez que estén en manos de sus propietarios.

En Roldán, ese acompañamiento estará a cargo de Axus Automotores, que no solo tendrá a su cargo la comercialización de los vehículos, sino también el servicio de posventa oficial, buscando que quienes elijan Maxus tengan respaldo antes, durante y después de la compra.

La propuesta: hacer posible que más personas puedan acceder a una Maxus

Desde Axus Automotores aseguran que uno de los objetivos será ofrecer distintas alternativas de financiación y pago para facilitar el acceso a los vehículos.

La idea es que quienes estén interesados puedan encontrar alternativas adaptadas a sus posibilidades y así dar el paso para subirse a su propia Maxus.

Entre los primeros modelos que llegarán a la región se encuentra la Maxus T60, una pickup que busca competir en uno de los segmentos más elegidos por los argentinos y que se destaca por su equipamiento, capacidad de carga, tecnología y versiones 4×2 y 4×4 con un precio de entrada muy competitivo.

Con su llegada a Roldán, Maxus busca acercarse no solamente a los vecinos de la ciudad, sino también a clientes de Rosario y de distintas localidades de la región.

La apertura de Axus Automotres como concesionario oficial Maxus marcará así el desembarco de una nueva marca en el mercado automotor santafesino y abrirá las puertas a una propuesta diferente, con respaldo internacional, atención oficial y nuevas alternativas para acceder a un vehículo 0KM.