El club Punta Chacra traspasa las fronteras de su barrio y prepara una jornada solidaria en La Posta

El club de Punta Chacra traspasará las fronteras de su sede y llegará a otro barrio con la Chocolatada Solidaria. Será este sábado 5 de septiembre a las 17 horas en La Posta.

La jornada tendrá también una colecta solidaria. La institución está juntándose alimentos no perecederos, ropa y juguetes en buen estado. Para colaborar se puede escribir al 3415 828 920.

“Será un día muy especial para compartir con los chicos y la familias del barrio. Cada granito de arena suma”, comunicó el club.