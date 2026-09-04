Atención médica para toda la familia: la propuesta de NIDO, Consultorios Integrales en Roldán

De la mano de su coordinadora, la Dra. Lorena Cladera -médica pediatra con casi 20 años de experiencia- lo que hace ocho nació como un espacio orientado exclusivamente a la atención infantil, ahora se transformó en NIDO, Consultorios Integrales: un lugar ubicado en Avenida de la Paz 2804, Tierra de Sueños 2, donde se combinan la atención profesional con la cercanía, la escucha y la contención.

El crecimiento se dio de manera orgánica, atendiendo a las necesidades de las familias que impulsaron la incorporación de nuevas especialidades y profesionales. Así, aquel lugar pensado inicialmente para la atención pediátrica fue transformándose en un centro de salud integral destinado a acompañar a las personas en todas las etapas de la vida.

“Actualmente contamos con un equipo profesional amplio, integrado por especialistas de reconocida trayectoria, que desarrollan su labor no solo en nuestro espacio, sino también en hospitales, centros de salud y consultorios de referencia de Rosario y localidades vecinas. Esta experiencia nos permite brindar una atención de calidad, basada en el trabajo interdisciplinario y en una mirada integral de la salud”, destacó la Dra. Lorena Cladera.

“Además, apostamos fuertemente a la prevención, convencidos de que es una de las herramientas más importantes para el cuidado de la salud. Por eso, durante determinados momentos del año, organizamos jornadas especiales de controles ginecológicos y controles escolares, permitiendo que los pacientes puedan acceder a la atención de varios profesionales en una misma visita, facilitando el seguimiento y promoviendo el cuidado oportuno”, sumó.

Por otra parte, la profesional hizo fuerte hincapié en la elección de NIDO como nombre del centro de salud integral: “Como nuestro nombre lo representa, somos un espacio pensado para toda la familia. Un lugar donde la atención profesional se combina con la cercanía, la escucha y la contención. Porque creemos que el vínculo entre el profesional y el paciente es fundamental para acompañar cada historia de vida con compromiso, confianza y calidez”.

Actualmente NIDO está compuesto por 16 profesionales, médicos de distintas especialidades como: Pediatría, Médico Clínico, Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Psiquiatría, Dermatología infantil, Neumonología infantil, Cardiología infantil, Ecografías, Psicología para niños y adultos, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Nutrición Puericultura- doula y acompañamiento integral de la maternidad.

Para sacar turnos contactarse al: 3412758507