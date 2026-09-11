El Newcom se hizo fuerte en Roldán con una jornada de deporte e integración

El Polideportivo Municipal de Roldán recibió a equipos de distintas localidades durante una jornada recreativa y deportiva de Newcom, una disciplina que continúa creciendo entre las personas mayores.

Del encuentro participaron Newcom La Primera Rosario A, Celvis Roldán, Centro Asturiano, Rosario Newcom y Legends Roldán, entre otros conjuntos. A lo largo de la actividad se disputaron diferentes partidos en un ambiente de compañerismo, integración y disfrute.

El Newcom es una adaptación del vóley pensada principalmente para personas mayores, que combina ejercicio físico, recreación y socialización.

Desde la Municipalidad de Roldán destacaron la importancia de continuar impulsando propuestas que promuevan la participación de los vecinos y permitan aprovechar los espacios deportivos de la ciudad.