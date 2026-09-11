Importante ferretería se encuentra en la búsqueda de personal para incorporar a su staff

Importante ferretería de la ciudad se encuentra en la búsqueda de un vendedor/deposito para incorporar a su equipo de trabajo.

Entre los principales requisitos, se solicita contar con experiencia comprobable en ferreterías y conocimiento del rubro, además de manejo de herramientas, máquinas, materiales y diferentes productos vinculados a la actividad.

También se valorará la experiencia previa en ventas y atención al cliente, junto con la capacidad para asesorar, resolver consultas y brindar una correcta atención a quienes se acerquen al comercio.

Desde la firma remarcaron que se priorizarán especialmente aquellos candidatos( hombres entre 25 y 45 años) que hayan trabajado anteriormente en ferreterías.

Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo: ferreteria.roldan@hotmail.com