Vuelven a investigar por lavado narco al Colombianito: el dato que salpica a Roldán

La Unidad Fiscal Rosario formalizó la investigación por lavado narco seguida a Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, un colombiano que cuenta con antecedentes por venta de drogas en Rosario. Apodado Nene o Colombianito, Acevedo Figueroa había sido expulsado de la Argentina en 2023 y fue detenido en marzo de 2026 otra vez por venta de drogas, tras haber reingresado a Argentina de manera ilegal.

La semana pasada, los fiscales federales Matías Mené y Juan Argibay Molina pidieron que la imputación por lavado alcance también a otras tres personas que pertenecen al círculo de Acevedo Figueroa, como su madre, su pareja y un hermano, que se encuentra prófugo.

Al término de la audiencia, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó el embargo con fines de decomiso sobre muebles e inmuebles por 800 millones de pesos.

Respecto a las medidas de coerción, se ordenó que dos de las personas imputadas, Giuliana Domínguez (pareja del Colombianito) y A.M.F.C., su madre, se presenten mensualmente ante la Oficina Judicial Rosario. Además, se dispuso la prohibición de salida del país sin autorización previa.

Además, indicaron que, en junio de 2023, Giuliana Domínguez adquirió en efectivo por 4 millones de pesos un inmueble en la localidad bonaerense de Paso del Rey, dentro del partido de Moreno, que administró hasta julio de 2025.

Esa propiedad la habría transferido a favor de un tercero por 60 mil dólares. En julio de 2025, utilizó el dinero para comprar en cash una casa en el barrio Tierra de Sueños III, de Roldán.

“Pese a que el valor real de la transacción ascendió a 97 mil dólares, pactó subvaluar la operación y escriturar solo por el 50 por ciento”, enfatizaron los fiscales sobre la maniobra.

Fuente: Rosario 3