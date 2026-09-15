Se viene una muestra interdisciplinaria en Roldán para homenajear a Antonio Berni

La Municipalidad de Roldán invita a la comunidad a disfrutar de «Arte en Comunidad», una muestra multidisciplinaria que rendirá homenaje al artista plástico Antonio Berni y a su icónico personaje «Juanito Laguna», a través de propuestas de arte, música, danza, organizada por el Ensamble Vocal Municipal Taki Wasi.

Del encuentro participarán el Coro de Niñas y Niños Arcoíris, el Taller Yakol de Artes Plásticas, el Taller Buhardilla Arte, «Concientizarte», el Museo Cochet, el Ballet Pulso Compartido, el Ballet Quitapenas y el Ensamble Vocal Municipal Taki Wasi.

La entrada será a la gorra.