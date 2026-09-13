Encontraron la bici del hombre que se descompensó: la había dejado en una bicicletería

Las cámaras de Monitoreo de Roldán permitieron reconstruir los hechos ocurridos el pasado lunes por la mañana cuando un hombre de 70 años circulaba en su bicicleta por calle Tilcara y sufrió un ACV. Si bien su familia creía que ladrones desalmados habían robado la bicicleta y algunas pertenencias, las filmaciones y averiguaciones posteriores pudieron determinar que eso no fue lo que ocurrió.

El hombre -que luego de descompensarse fue atendido por una ambulancia y ahora se recupera en un sanatorio rosarino- había dejado la bicicleta en una bicicletería ubicada en el casco céntrico de Roldán para arreglar una pinchadura y se retiró de allí caminando sin ningún bolso a cuestas, tal cual como fue encontrado luego.

“Gracias a Monitoreo pudimos ver que él dejó su bici para reparar una pinchadura, y sale sin rumbo caminando. No fue un robo”, contó su hijo Héctor Flores a El Roldanense.

En tanto, este medio pudo saber que el vehículo ya fue entregado mediante un oficio de la Fiscalía a su nieta.