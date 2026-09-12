Mi Barrio Composta: el programa de compostaje vecinal que ya genera un ahorro se $500.0000 para el municipio
El proyecto piloto ya alcanza a 35 familias y 116 habitantes de la ciudad, con resultados positivos tanto en la reducción de residuos como en el ahorro económico municipal.
La Municipalidad de Roldán, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, lleva adelante «Mi Barrio Composta», un proyecto piloto de compostaje domiciliario que ya alcanza a 35 familias y 116 habitantes de la ciudad, con resultados positivos tanto en la reducción de residuos como en el ahorro económico municipal.
De acuerdo con el balance correspondiente a junio de 2026, el gasto total destinado a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la ciudad fue de $105.000.000.
En el caso del barrio que participa del proyecto piloto, el costo GIRSU asciende a $1.044.000 mensuales. Gracias al compostaje domiciliario, se estima un ahorro cercano al 50%, es decir, aproximadamente $500.000, que el Municipio reinvierte en acciones ambientales para el propio barrio.
Ese ahorro se destinó a la plantación de 10 lapachos, e incluye los tutores para los ejemplares, material de sujeción, protección contra hormigas y la mano de obra necesaria para garantizar una plantación segura, saludable y sostenible.
Desde el Municipio remarcaron que la experiencia demuestra que menos residuos generan más ahorro, lo que a su vez permite sumar más árboles y mejorar la calidad de vida en el barrio, y adelantaron la intención de continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas de gestión ambiental en la ciudad.