Mi Barrio Composta: el programa de compostaje vecinal que ya genera un ahorro se $500.0000 para el municipio

La Municipalidad de Roldán, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, lleva adelante «Mi Barrio Composta», un proyecto piloto de compostaje domiciliario que ya alcanza a 35 familias y 116 habitantes de la ciudad, con resultados positivos tanto en la reducción de residuos como en el ahorro económico municipal.

De acuerdo con el balance correspondiente a junio de 2026, el gasto total destinado a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la ciudad fue de $105.000.000.

En el caso del barrio que participa del proyecto piloto, el costo GIRSU asciende a $1.044.000 mensuales. Gracias al compostaje domiciliario, se estima un ahorro cercano al 50%, es decir, aproximadamente $500.000, que el Municipio reinvierte en acciones ambientales para el propio barrio.

Ese ahorro se destinó a la plantación de 10 lapachos, e incluye los tutores para los ejemplares, material de sujeción, protección contra hormigas y la mano de obra necesaria para garantizar una plantación segura, saludable y sostenible.

Desde el Municipio remarcaron que la experiencia demuestra que menos residuos generan más ahorro, lo que a su vez permite sumar más árboles y mejorar la calidad de vida en el barrio, y adelantaron la intención de continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas de gestión ambiental en la ciudad.