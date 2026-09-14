Los Suramericanos también se viven en la Fan Fest: la programación artística para este lunes

La fiesta de los Juegos Suramericanos también se vivió fuera de los escenarios deportivos. Durante el primer día de los Fan Fest, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibieron a una gran cantidad de público que se acercó para disfrutar de música en vivo, espectáculos, propuestas gastronómicas y diferentes actividades para todas las edades. Y la propuesta se renueva hoy.

Ayer desde el mediodía los distintos espacios fueron sumando movimiento con bandas, artistas, intervenciones y propuestas recreativas. Familias y jóvenes recorrieron las instalaciones, participaron de las actividades y acompañaron una programación que tuvo a la música y el baile como grandes protagonistas.

En Santa Fe, el Parque del Sur tuvo una jornada que combinó premiaciones y música con las presentaciones de La Centella, Cada Cual, Trick and The Thracket’s, Skamas y Natalie Pérez, que cerró la programación del Escenario 1.

En Rosario, el Parque Independencia concentró buena parte de la actividad, con la presencia de la Compañía Los Cuerpos que Suenan, Ele Mariani, Música para Volar y el cierre de Rombai. La banda hizo bailar al público en una noche que coronó la primera jornada de actividades.

También hubo propuestas en el Museo del Deporte y en la CapiPlaza, donde las familias pudieron disfrutar de otras actividades vinculadas con la programación de los Juegos.

Rafaela, por su parte, repartió su programación entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con música y distintas intervenciones durante la tarde.

La propuesta también incluyó espacios gastronómicos, simuladores, experiencias interactivas y actividades vinculadas con el deporte. Así, el público pudo vivir los Juegos desde otro lugar y compartir una jornada que tuvo como denominador común la música y el encuentro.

La agenda para hoy

Los Fan Fest continúan este lunes con una nueva programación en las tres ciudades, que volverán a combinar espectáculos, radio, streaming, charlas y actividades vinculadas con los Juegos.

Santa Fe | Parque del Sur

* 16: Chino Mansutti, Escenario 1.

* 17: Maca Revolt, Escenario 1.

* 19: Benja Amadeo, Escenario 1.

* 19: La Previa Onda, Escenario 2.

* 20: DJ Pipo, Un poco de ruido, Escenario 1.

Rosario | Parque Independencia y Museo del Deporte

* 10 a 15: Circo Lumiere, CapiPlaza.

* 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming, Independencia 2.

* 15: Crema, Independencia 1.

* 16: Mamita Peyote, Independencia 1.

* 17: La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento, con charlas y entrevistas, Independencia 2.

* 17.30 a 19.30: Premiaciones, Independencia 1.

* 18: C Piko, Museo del Deporte.

* 18 a 20: Radio F!, con DJs, Independencia 2.

* 20: Natalie Pérez, Independencia 1.

Rafaela | Microestadio y Velódromo

* 14 a 18: DJ Eli Sampa, Microestadio.

* 16 a 17: DJ Iván García, Velódromo.

* 17: Cucarachas en el Bidet, Microestadio.

* 18: Supersonic Loser, Velódromo.

* 19: Nahuel Carlevaris, Microestadio.

* 20: Pinky y la Banda del Sabor, Un poco de ruido, Microestadio.

La programación continuará durante los Juegos con propuestas pensadas para acompañar cada jornada de competencia. Música, baile, gastronomía y encuentros volverán a ocupar los Fan Fest este lunes, con actividades distribuidas en los distintos espacios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La grilla completa se puede consultar en https://fanfest.santafe2026.ar/