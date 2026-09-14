La mujer allegada a Los Monos que visitaba a un hombre en un geriátrico de Roldán y se apropió de su casa en Funes: fue condenada

La corredora inmobiliaria rosarina Mariana Ortigala, conocida por su cercanía con Los Monos, en especial con el jefe narco Ariel “Guille” Cantero, y por haber sido testigo estrella en el juicio que terminó con Esteban Alvarado condenado a prisión perpetua, fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.

Un capítulo clave de la condena que sobresale es el de un chalet de Funes. Ortigala se apropió de una casa ubicada en calle Alberdi al 1400 mediante una maniobra de defraudación contra quien fuera su propietario, Marcelo “Tati” Rodríguez, un hombre mayor y con graves problemas de salud que murió en noviembre de 2021.

Según la causa, Ortigala había conocido a Rodríguez a través de vínculos familiares y comenzó a visitarlo con frecuencia, primero en su domicilio y luego en el geriátrico Edad Dorada de Roldán, donde estaba internado. Para la Fiscalía, ese vínculo le permitió ganarse su confianza hasta conseguir que firmara documentación vinculada con la supuesta venta del inmueble.

La acusación sostuvo que Ortigala dejó asentado en documentación legal el pago de 2,2 millones de pesos en efectivo por la propiedad, dinero que, según la investigación, nunca habría abonado. También fue acusada de haber utilizado documentación falsa para concretar la maniobra y lograr que el inmueble quedara inscripto a su nombre.

Ortigala llegó a vivir en esa casa después de haber sobrevivido a un ataque a tiros en Roldán, en 2020. Tiempo después, el inmueble volvió a quedar en el centro de las crónicas policiales: allí cumplía prisión domiciliaria Vanesa Barrios, esposa de Guille Cantero, quien le alquilaba la propiedad a Ortigala.

Por este episodio, la corredora fue condenada como autora de estafa, falsedad ideológica de documento público y privado y uso de documento privado falso y público falso.

Ortigala, que permanece detenida desde el 11 de septiembre de 2023, cuando fue detenida en Funes por la entonces Agencia de Control Policial (ACP) a pedido del fiscal Pablo Socca, fue condenada también como coautora de una extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, además de otros hechos de extorsión y tenencia ilegal de armas.

Fuente: Rosario 3