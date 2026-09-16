Detectives por un día: organizan un taller cognitivo y lúdico para adultos mayores en un bar céntrico de Roldán

El próximo viernes 2 de octubre, las personas mayores de Roldán tendrán una nueva oportunidad de trabajar en equipo y entrenar la memoria. Será con la jornada temática llamada “Tarde Misteriosa”, un taller diseñado para mentes curiosas que será impartido por Diego Montes, acompañante terapéutico, en el bar Trinchera de José Hernández y San Juan. Allí, los asistentes deberán convertirse en detectives por un día para resolver un misterio. La cita es a las 15 horas y las inscripciones ya están abiertas, con cupos limitados.

“Es un taller diferente para mentes curiosas en el que podrán desafiar su mente y resolver enigmas. Una jornada donde entrenamos la memoria, la atención y el razonamiento a través de divertidos casos de misterios, acertijos y desafíos lógicos, disfrutando también de una rica merienda”, contó Diego en charla con El Roldanense. “Está destinado a personas mayores con ganas de mantener la mente activa. No hace falta experiencia, solo ganas de pasar una linda tarde, compartir, poner la mente en movimiento y animarse a resolver el misterio”, profundizó.

El profesional destacó, a la vez, que los talleres lúdicos ofrecen una enorme variedad de beneficios integrales para los adultos, impactando directamente en su salud mental, emocional y social. Entre ellos, mencionó el retraso del deterioro cognitivo, mejora de la memoria, potenciación de la atención, flexibilidad mental, aumento de autoestima, reducción de estrés, ilusión, el combate del aislamiento y el fomento del trabajo en equipo. “Una actividad divertida les da un propósito, mejorando su estado de ánimo general y enfrentando la depresión”, señaló.

Durante el taller habrá pistas, sospechosos y enigmas. “Por eso buscamos personas curiosas, de esas que disfrutan pensar, observar detalles y dejarse sorprender. Ser detectives significa activar y ejercitar la mente a través del juego, la deducción y la resolución de misterios, problemas”, explicó. “Se trata de una estrategia pedagógica para estimular las funciones cerebrales de forma lúdica, algo que incentiva las funciones cognitivas, el fomento de la curiosidad, la motivación, la socialización y el incremento de la autoestima”, describió.

Será el primer taller cognitivo y lúdico que organiza Montes, quien se dedica a esta profesión desde hace 10 años y cuya práctica abarca todas las edades. “Es un sueño cumplido y un gran desafío. Significa abrir una puerta en nuestra ciudad para que las personas mayores tengan un espacio de pertenencia, donde ejercitar su mente sea tan importante como compartir una risa y combatir la soledad”, expresó. “Siempre es buen momento para revalorizar la vejez. Es aportar mi granito de arena para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores”, aseguró.

Para más info e inscripciones: 3415631773.