La PSA realizó allanamientos en Roldán y desarticuló una banda narco que operaba con Los Monos

La Policía de seguridad Aeroportuaria dio un golpe al narcotráfico tras un inmenso operativo que incluyó allanamientos en Roldán. Los procedimientos finalizaron con la detención de cinco personas que estarían relacionadas con la banda Los Monos.

Según detalló la PSA, la investigación comenzó a partir de comunicaciones que realizó un narcotraficante que está detenido. En sus mensajes y llamados, pedía grandes cantidades de estupefacientes a una mujer señalada como principal organizadora y proveedora, vinculada a la vez con otro integrante que se encuentra privado de su libertad.

La policía también detectó reiterados viajes a Villa Carlos Paz, Córdoba, y a Aguas Blancas, Salta. La pesquisa siguió el rastro de esos movimientos y permitió a la fuerza profundizar sobre los roles y las conexiones de la banda.

Los allanamientos también se realizaron en Rosario, Funes, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá. A la par de las personas detenidas, secuestraron cinco escopetas, cuatro armas cortas, 420 municiones de distintos calibres, 10 vehículos, más de un kilo de droga, $10.407.000, USD 38.700, cheques diferidos por $9.000.000, 42 celulares, dos notebooks, dos balanzas, dos contadoras de billetes, cinco equipos de comunicación y documentación de interés.