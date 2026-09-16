En Rosario, la Católica celebra a sus tres primeros egresados de Psicología

En un logro personal que marca también un momento histórico para la Universidad Católica de Santa Fe, Matías Jaime, Emilia Martin y Ángela Bodrone se convirtieron en los primeros graduados de la Licenciatura en Psicología de la sede Rosario. La carrera que se abrió en 2021 se convierte así en una nueva alternativa académica para una disciplina ya tradicional en la zona.

El desarrollo de una vocación

Detrás de este primer grupo de graduados hay historias diferentes, pero atravesadas por una experiencia común: el descubrimiento de una vocación, el acompañamiento de docentes y el surgimiento de vínculos que trascendieron el aula.

Para Matías Jaime, el momento de la graduación estuvo marcado por la emoción de alcanzar una meta largamente buscada. “Lo que siento hoy es la plenitud de haberme recibido. Para mí era una meta y por eso es un logro”, expresó.

Tras haber cursado anteriormente cuatro años del Profesorado de Inglés, decidió comenzar una nueva etapa cuando supo que la carrera se abriría en la UCSF sede Rosario. Con el paso de los años, encontró en la Psicología una verdadera pasión. “Me fui enamorando cada vez más de las distintas formas de pensar a la persona. Por eso hoy me siento pleno”, afirmó.

También valoró especialmente la amplitud de enfoques ofrecida por la carrera y el acompañamiento recibido durante la formación. “Los docentes, uno mejor que otro en el trato y la formación, nos dieron la posibilidad de acceder a diferentes perspectivas de la Psicología”, destacó.

Un camino de pertenencia y crecimiento

Emilia Martin compartió la felicidad y la nostalgia que acompañaron este cierre de etapa. “Estoy muy contenta y con muchas ganas de saber qué es lo que viene ahora”, señaló.

Su interés por la Psicología surgió a partir de un proceso de orientación vocacional que la ayudó a conocerse mejor y despertó su curiosidad por comprender la mente humana. Durante estos años encontró también un espacio de pertenencia que la marcó profundamente. “Fui conociendo docentes y compañeros que hoy tengo la suerte de llamar amigos y colegas”, expresó.

Como integrante de la primera cohorte, fue testigo del crecimiento de la sede Rosario. Recordó cómo, a través de los años, los pasillos y las aulas se fueron llenando de estudiantes y de caras nuevas.

Formarse para acompañar a otros

Para Ángela Bodrone, convertirse en psicóloga significa concretar una vocación que nació durante la adolescencia al reconocer el impacto positivo que los profesionales de la salud mental tuvieron en su entorno familiar: “Quiero ser para otras personas lo que los psicólogos fueron para mí. No me veo siendo otra cosa”, afirmó.

Su experiencia académica estuvo marcada por una transformación personal que encontró en la UCSF un espacio para crecer. “La mirada de los docentes no solo es pedagógica sino también humana, y creo que ese es el valor más grande para reconocer de esta institución”, sostuvo.

Ángela destaca que su paso por la Universidad le permitió cuestionar prejuicios, ampliar perspectivas y reafirmar el sentido social de la profesión. Según explicó, la formación recibida le enseñó que la tarea del psicólogo implica comprender, acompañar y respetar la singularidad de cada persona.

Agradecimiento y proyección

Los tres egresados coincidieron en agradecer especialmente a los docentes, al personal de la Universidad y a sus compañeros de cursado, quienes se transformaron en un sostén fundamental a lo largo de estos años.

Mientras Matías proyecta continuar especializándose en una profesión que vive “con mucha pasión”, Emilia imagina su futuro laboral vinculado a la clínica infantojuvenil y a la evaluación neuropsicológica. Ángela, por su parte, confía en que los vínculos construidos durante la carrera abrirán nuevas oportunidades de trabajo y proyectos compartidos.

Andrés Del Pazo, delegado de la decana de la Facultad de Psicología en Rosario, remarcó la apuesta de la Casa de Estudios a la formación de profesionales comprometidos con las necesidades de la comunidad y de las personas, concibiéndolas desde una mirada biopsicosocial y espiritual.

Para la UCSF, este acontecimiento significa la consolidación de un proyecto académico y una formación en Psicología, plural e integradora, que articula las distintas perspectivas de la disciplina y amplía las posibilidades de inserción profesional.

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