Corte de luz programado en Roldán: qué barrios estarán afectados este miércole

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), anunció que este miércoles 29 de julio se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico en distintos sectores de Roldán, debido a trabajos de mantenimiento general y mejoras en las instalaciones de las SETAS.

La interrupción está prevista entre las 8 y las 14 y afectará a Santa Teresa, el sector sur de Las Acequias, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y el sector oeste de Los Aromos.

Además, otros sectores de la ciudad podrían registrar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, alrededor de las 8 y de las 14, debido a maniobras operativas.

Las tareas podrán suspenderse en caso de mal tiempo o por razones de fuerza mayor. La empresa también informó que el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado.