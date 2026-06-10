Empezaron a entrenar y sacaron músculo con un nuevo negocio de suplementos deportivos en Roldán

Javier es exbancario y docente y Jazmin enfermera y ambos comparten, además del matrimonio, la afición por el entrenamiento. Hace pocos meses decidieron apostar en Roldán con un negocio de suplementos deportivos: Impulso Fit abrió sus puertas en el Big Shop de Tierra de Sueños y ofrece gran variedad de estos productos que hoy consumen no sólo los deportistas profesionales.

“Compramos un fondo de comercio y nos lanzamos, No somos expertos en el rubro, simplemente empezamos a entrenar y vimos un nicho interesante y que en Roldán no había o estaba muy poco explorado que es la venta de suplementos. La tienda que compramos era de indumentaria deportiva y nosotros agregamos la suplementación”, contaron en diálogo con El Roldanense.

Impulso Fit trabaja con marcas variadas como Ena Gold, Nutrition Star, Nutrition Max, Force Nutremax y la idea es seguir sumando: “Nos interesa el bienestar y poder asesorar desde nuestra experiencia personal a quienes quieren arrancar. Hoy mucha gente hace deporte y la suplementación dejó de ser algo de deportistas de élite para llegar a todos, incluso a los que no hacen deportes pero buscan suplementarse”, destacaron.

En cuanto a indumentaria y accesorios, el negocio maneja calidad y precio en insumos orientados al deportista fitness, runner y ciclismo y próximamente tienen en carpera sumar artículos de natación.

Los horarios que maneja Impulso Fit es de lunes a sábados, de 10hs a 13hs y 17hs a 20.30hs en y también realizan envíos gratis en Roldán.