Chicha se duplica en Tierra de Sueños 2 con restaurante, parrilla y bodegón para más de 250 personas

Chicha Bar anunció una importante ampliación de su propuesta gastronómica en Roldán. El emprendimiento no cerrará el espacio que actualmente funciona en Paseo de Sueños, en Tierra de Sueños 2, sino que redoblará la apuesta con la apertura de un nuevo restaurante, parrilla y bodegón en la esquina de las avenidas, punto comercial neurálgico de esa zona de la ciudad.

La iniciativa surge luego del crecimiento registrado desde la inauguración del bar, que rápidamente logró consolidarse como una alternativa para vecinos de Roldán y localidades cercanas. De acuerdo con lo informado por sus responsables, desde la apertura hasta mediados de marzo el establecimiento recibió entre 900 y 1.050 personas por semana.

Ante esa respuesta del público, el proyecto avanzará ahora hacia una propuesta gastronómica de mayor escala. En una primera etapa, el nuevo establecimiento tendrá capacidad para aproximadamente 80 personas en el interior y otras 70 en el sector exterior.

Además, se prevé que entre 30 y 40 días después de la apertura inicial se habilite una nueva ampliación, que permitirá sumar espacio para otras 120 personas. De esta manera, el restaurante, parrilla y bodegón podrá recibir a más de 250 comensales cuando todas sus áreas estén funcionando.

Desde el emprendimiento aclararon que la expansión no significará el cierre del bar actual. Ambos espacios funcionarán como propuestas complementarias, con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica y de entretenimiento en uno de los sectores de mayor crecimiento de Roldán.

Chicha Bar funciona en Paseo de Sueños, dentro de Tierra de Sueños 2, y durante sus primeros meses también desarrolló diferentes espectáculos musicales y actividades nocturnas.

Con esta nueva inversión, el establecimiento busca consolidarse como uno de los principales puntos gastronómicos de la ciudad, sumando una propuesta tradicional de restaurante, parrilla y bodegón sin abandonar el formato de bar que impulsó su crecimiento.