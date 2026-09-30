Compró un pintoresco bar, le puso sello propio y le dio a Roldán un nuevo espacio de encuentros

Cuando tenía 9 años Maru Corrales llegaba de la escuela y se iba atrás del mostrador del emprendimiento familiar para tirar café, envolver alguna vianda o levantar pedidos. Su vida transcurrió luego en una facultad donde estudió Administración de Empresas, carrera que más tarde la llevó a liderar equipos durante 20 años. Pero su pasión por el negocio gastronómico volvió a aflorar: compró el fondo de comercio de un bar en Roldán, le puso sello propio y lo transformó en un nuevo punto de encuentro en la ciudad donde se mezcla el aroma a café con medialunas recién horneadas y donde los mediodías y las noches empiezan a tomar otro color.

Éclat está ubicado en Avenida Acequias del Aire 744 (en el barrio de Roldán que lleva ese nombre), un sitio que quedó conectado muy fácilmente con Funes a través de la calle Pedro Ríos. Al salón principal, su nueva dueña le anexó un nuevo espacio totalmente cerrado que en total puede albergar a 70 personas. A esto se le suma un patio cervecero con capacidad para 30 comensales más, ideal para disfrutar al aire libre en las nochecitas de calor que se avecinan.

Son varios los ítems a destacar de Éclat, pero quizás sea pertinente empezar por el que la propia Maru resalta: las tartas. “Cuando tenía 17 años trabajaba con una cocinera en bar Esquina Dorrego y de ahí me traje una receta de tartas que puedo asegurar que es son las mejores que van a probar”, desafía tentando a más de un paladar con los sabores: humita, jamón y queso, zapallitos, ricota y espinaca, y capresse.

Las tartas forman parte del menú ejecutivo (junto con otra propuesta que va variando y una tercera sin tacc) que puede pedirse tanto para consumir en el lugar (por $15.000 con postre y bebida) o para llevar a $8000.

Por las noches la carta es variada: desde minutas hasta platos elaborados, o picadas, hamburguesas, menú kids y otra de las estrellas del lugar: la pizza casera.

Los desayunos y las meriendas son también un fuerte en Éclat y se distinguen no sólo para la variedad de productos para celíacos como pepas, budines, tostadas, alfajores, medialunas, o chipas, sino también por sus combos y brunch para toda la familia, con yogurt, granola, frutas, croissant, tostadas de campo, alfajores, huevos revueltos, palta, o productos laminados, siempre acompañados de exprimido natural.

Con catas de vino, noche de chicas, noche de tarot y otras variantes de celebraciones especiales que organiza Maru, el bar también se propone como lugar de disfrute más allá de los momentos tradicionales.

Incluso, el ambiente cálido y tranquilo por la mañana invita a que pueda ser utilizado para reuniones empresariales o coworking para trabajadores independientes.

Ubicación: Acequias del Aires 744

Horarios: de martes a domingo (martes a jueves de 8 a 20.30hs y sábados y domingos de 8 a 00.30hs).

Especiales: Éclat cuenta con una tarjeta de fidelidad para que los clientes más fieles sumen puntos y consigan descuentos, y también tiene Gift Card para regalos.

Pomos: Los días Martes hay recarga de café gratis para quienes vayan a desayunar o merendar. Los Martes y miércoles, tienen descuentos por pago en efectivo.

Cuenta con espacio pet friendly para mascotas.