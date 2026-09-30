Ingresó al Concejo un proyecto para renovar la señalética de las calles de Roldán

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, del bloque Somos Roldán, presentaron una Minuta de Comunicación para solicitar al Municipio un relevamiento de la señalética nomencladora de calles del casco urbano.

El proyecto referencia que en el año 2013, durante la gestión de José María Pedretti, se colocó nueva cartelería nomencladora en el casco urbano de Roldán, y que ese mismo año se creó, mediante la Ordenanza Nº 784/13, el Programa Permanente de Señalización Vial.

A más de una década de aquella renovación, la iniciativa plantea realizar un relevamiento y reparar, reemplazar o renovar los carteles que se encuentren deteriorados o que dificulten la correcta identificación de las calles y su sentido de circulación.

Desde Somos Roldán señalaron que contar con carteles visibles, claros y en buen estado resulta fundamental para el ordenamiento del tránsito y para mejorar la seguridad de quienes circulan por la ciudad.