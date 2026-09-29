Pedretti y Mateo proponen recuperar la “Plaza de los Lápices” y localizarla en el ex predio Nazareth

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo presentaron un proyecto de ordenanza para restituir y relocalizar la “Plaza de los Lápices”, un espacio público que forma parte de la memoria urbana de Roldán.

La iniciativa propone ubicar la plaza en un sector de uso público del ex predio Nazareth, entre las calles Juan José Paso, La Pampa, Liberta y Laprida, junto al espacio donde el Club Atlético Defensores de Sportsman desarrollará sus actividades deportivas.

La “Plaza de los Lápices” funcionó durante años en Tierra de Sueños I, pero el espacio original fue posteriormente destinado a infraestructura educativa. El proyecto busca recuperar su denominación y preservar el significado que representa para la ciudad.

La propuesta contempla que el nuevo espacio sea abierto, accesible e inclusivo, destinado al encuentro, la recreación, la educación y la participación de las juventudes. También plantea una puesta en valor con forestación, iluminación, mobiliario, senderos accesibles, señalética y una intervención artística o memorial vinculada con la Noche de los Lápices.

“Recuperar la Plaza de los Lápices es recuperar un nombre que forma parte de la historia de Roldán y, al mismo tiempo, generar un espacio para que las nuevas generaciones puedan conocer, reflexionar y participar”, señalaron los ediles impulsores del proyecto.

La iniciativa adquiere especial significado este año, al cumplirse 50 años de la Noche de los Lápices, y propone que cada 16 de septiembre se realicen en el lugar actividades educativas, culturales y comunitarias vinculadas con la memoria, los Derechos Humanos, la participación juvenil y la convivencia democrática.