Quinta a fondo: el roldanense Darío Acuña ganó su segunda carrera como piloto con su padre como principal ladero

El comienzo del piloto roldanense Darío Acuña en el rally santafesino no podría haber sido mejor. Volvió a correr en la vecina localidad de Bigand el fin de semana y nuevamente se llevó el primer puesto, tal como había sucedido en la primera jornada en el mes de agosto.

“Volvimos a ganar. Esta vez se corrió en sentido contrario”, contó Darito a El Roldanense, diferenciando así esta competición de la primera, que se corrió en el mismo circuito. Emocionado por el triunfo, celebró junto a su padre, a quien eligió como copiloto por su amplia experiencia en este tipo de pruebas.

Junto a familiares y amigos, posaron con los trofeos que obtuvieron en la carrera y ya se enfocan en lo que sigue. El próximo desafío será en Los Nogales, a unos 85 kilómetros de Roldán. De todas maneras, tendrán tiempo para ir por la tercera victoria consecutiva, dado que se correrá el 31 de octubre y el 1 de noviembre.