Una buena para comercios locales: la Municipalidad extendió de cinco a diez años las habilitaciones, de forma automática

La Municipalidad de Roldán informó que las habilitaciones comerciales pasarán a tener una vigencia de diez años desde su otorgamiento, en lugar de los cinco establecidos anteriormente. La extensión se realizará de manera automática, sin necesidad de iniciar trámites ni afrontar costos.

La medida quedó establecida mediante la nueva Ordenanza N.º 1359/26, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico junto con el Honorable Concejo Municipal.

La normativa determina que, si un comercio fue habilitado hace menos de cinco años, su permiso se extenderá automáticamente hasta completar un plazo total de diez años, contado desde la fecha original de habilitación.

Por ejemplo, un establecimiento habilitado en 2021, cuya documentación vencía en 2026, ahora tendrá su habilitación vigente hasta 2031 sin que su titular deba realizar ninguna gestión. El mismo criterio se aplicará a los comercios que actualmente cuentan con una habilitación en vigencia.

Desde el Municipio explicaron que la actualización del padrón comercial se realizará de oficio. Solamente se solicitará a los responsables de cada establecimiento que confirmen su domicilio, número de teléfono y correo electrónico.

Este último dato tendrá especial importancia debido a que la nueva ordenanza establece el correo electrónico como vía oficial de comunicación entre la Municipalidad y los comerciantes.

Desde el área municipal señalaron que la ampliación de la vigencia forma parte de las mejoras incorporadas por la nueva Ordenanza de Habilitación Express, cuyo objetivo es simplificar los procedimientos administrativos y acompañar el desarrollo de los comercios locales.

Quienes necesiten ampliar la información o realizar consultas podrán comunicarse con la Oficina de Comercio Municipal al 341 338-4484.