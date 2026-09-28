¿Quién ocupará el lugar de Leo en la Selección Argentina?

El 31 de agosto, Lionel Messi anunció su retiro del fútbol internacional y puso fin a más de 20 años representando a Argentina. En el reciente Mundial, el capitán marcó ocho goles, dio cuatro asistencias y volvió a llevar a la Selección hasta la final.

Ahora, el cuerpo técnico deberá encontrar la manera de rearmar el equipo sin Leo. 1xBet Argentina analiza quiénes podrían asumir las responsabilidades de Messi dentro de la cancha y convertirse en el nuevo referente de la Albiceleste en los próximos años.

Nico Paz: el reemplazo más cercano

Reemplazar a Messi por completo es prácticamente imposible, pero, en cuanto a estilo de juego, Nico Paz es el candidato más evidente. Se destaca por encontrar espacios entre líneas, tiene una gambeta excepcional, puede jugar detrás del delantero y también definir las jugadas. Entre los jóvenes de la Selección, es quien mejor se adapta al rol de armador con libertad de movimientos.

La temporada pasada, Paz marcó 12 goles para el Como en la Serie A y, en marzo, el mediocampista convirtió su primer gol con la camiseta argentina en un amistoso ante Mauritania. En el Mundial, formó parte del plantel y disputó dos partidos de la fase de grupos. Durante el torneo, varios clubes importantes mostraron interés por el jugador de 21 años, pero antes de que comenzara la fase eliminatoria se confirmó que Paz continuaría una temporada más en el Como para seguir desarrollándose, donde ya se consolidó como titular habitual.

Thiago Almada podría tener más libertad

Almada tiene 25 años y conoce desde hace tiempo las exigencias de Scaloni. En las Eliminatorias para el Mundial 2026, Thiago marcó tres goles y dio dos asistencias, mientras que en el torneo disputó cinco partidos.

Su principal virtud es la versatilidad. Puede jugar por el centro, abrirse hacia las bandas o retroceder para recibir la pelota. El entrenador ya lo utilizó cuando Messi no estuvo disponible, por lo que Almada parece listo para asumir un papel más importante en el próximo ciclo.

Tras una temporada en el Atlético de Madrid, donde pasó bastante tiempo en el banco y no logró tener continuidad como titular, Almada se incorporó a River Plate. En su nuevo club, Thiago espera ganarse la titularidad y sumar más minutos de juego.

Julián Álvarez será la pieza central del nuevo ataque

Tras la salida de Messi, casi con seguridad Julián Álvarez tendrá que asumir una mayor responsabilidad en ataque. A sus 26 años, ya está plenamente consolidado en la Selección y es una de las principales variantes ofensivas de Scaloni, con capacidad para jugar tanto por el centro como en una posición más abierta.

En el Mundial 2026, Álvarez disputó los ocho partidos y su gol en el tiempo suplementario ante Suiza metió a la Argentina en semifinales. Sin Messi, Julián es quien aparece mejor posicionado para convertirse en el referente del ataque.

Mastantuono: una apuesta a futuro

En las reseñas de 1xBet, los hinchas argentinos también mencionan a Franco Mastantuono. Acaba de cumplir 19 años, pero ya jugó cuatro partidos con la Selección mayor y vistió la camiseta número 10 ante Ecuador en ausencia de Messi.

El mediocampista se quedó afuera del Mundial tras una primera temporada difícil en el Real Madrid, pero Scaloni todavía lo considera parte de sus planes. Mastantuono jugará la próxima temporada a préstamo en la Fiorentina. Si logra tener continuidad en Italia, podría volver a ganarse un lugar en la Selección argentina y competir con Almada y Paz por un puesto.

Es poco probable que un solo futbolista pueda reemplazar a Leo. Lo más factible es que sus responsabilidades se repartan entre varios jugadores y, por primera vez en dos décadas, Argentina tendrá que construir su ataque sin su figura central de siempre.

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